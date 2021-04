Britney Spears sagt persönlich vor Gericht aus

Sie verlangt ihre Freiheit zurück - und nimmt die Sache jetzt selbst in die Hand. Britney Spears will vor Gericht antreten und unbedingt persönlich erklären, warum sie nicht mehr länger unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie stehen will. Sam Ingham III, der Anwalt der Pop-Prinzessin, stellte dazu einen Antrag vor Familienrichterin Brenda Penny in Los Angeles: „Das Mündel beantragt, selbst einen Antrag ans Gericht stellen zu können.“