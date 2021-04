Cobra wegen „grundloser“ Messer-Drohung im Einsatz

Zwei Einheimische (25, 22) sollen am Dienstagabend in Vomp grundlos von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden sein. Es sei zu einer Auseinandersetzung mit dem Täter gekommen, woraufhin dieser flüchtete. Doch eine Fahndung, in die sogar die Cobra involviert war, blieb erfolglos.