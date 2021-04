Platz ist geschrumpft - Standards noch wichtiger

Um je einen halben Meter vor der Nord- und Osttribüne. Grund für die Schrumpfung: Der Abstand zur Tribüne betrug zuletzt weniger als die vorgeschriebenen drei Meter. Christian Ilzer nimmt die Schrumpfung gelassen. „Die Spiele gegen den LASK finden meist auf einer Breite von 20 m und einer Tiefe von 30 m statt, dort befinden sich alle Spieler. Daher ist die Größe nicht so entscheidend. Dafür werden die Standards auf so einem kleinen Platz der absolute Schlüssel sein!“, erklärt der Trainer, der auf Wühtrich und Friesenbichler (beide verletzt) verzichten muss.



Das Ziel ist klar

Auch wenn Sturm seit Dezember auf einen Dreier in der Fremde wartet, zudem das schlechteste Auswärtsteam der Meistergruppe ist - die Nullnummer in Unterzahl zuletzt bei Rapid sorgt für eine breitere Brust. „Wenn wir wieder so gegen den Ball arbeiten, im Block kompakt sind - dann hat’s jede Mannschaft schwer gegen uns“, betont Stefan Hierländer, der sich wieder die Lunge aus dem Leib rennen wird. Bis zu 13 km spult der Kapitän in einem Spiel ab. Das Ziel für heute ist klar: „Wir sind in der Tabelle vor dem LASK, so soll’s auch nach dem Spiel sein.“