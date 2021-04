Ab 18.30 Uhr: Rapid muss bei der WSG Tirol ran

Nach dem 4:0 im Heimspiel peilt der SK Rapid im nächsten Duell mit der WSG Tirol in Innsbruck wieder einen Sieg an, um den zweiten Tabellenplatz hinter Red Bull Salzburg abzusichern. „Man hat gesehen, dass Wattens eine Mannschaft ist, die zurecht da oben steht. Wenn jetzt einer erwartet, dass das leichter wird, dann ist er am falschen Dampfer. Wir brauchen eine ähnliche Leistung, damit wir da zu Punkten kommen“, betonte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer am Dienstag. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!