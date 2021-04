LIVE ab 18.30 Uhr: TSV Hartberg gegen SCR Altach

Nach dem 2:2 am Samstag haben der TSV Hartberg und der SCR Altach am Dienstagabend im nächsten direkten Duell in der Fußball-Bundesliga Lust auf mehr. „Der Fokus liegt ganz klar auf drei Punkten, wir wollen dieses Spiel gewinnen“, betonte Altach-Trainer Damir Canadi am Tag vor dem Gastspiel in der Steiermark. Und auch Hartberg-Coach Markus Schopp hofft auf einen Sieg, um in der Quali-Gruppe weiter vorne mitzumischen. Aktuell ist der TSV punktegleich mit Austria Wien. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.