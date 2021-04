LIVE ab 18.30 Uhr: Austria Wien gegen Admira

Zehn Spiele hat die Austria nach dem 2:0 am Samstag nun gegen die Admira nicht mehr verloren. Der jüngste Sieg ließ die Favoritner an Hartberg vorbeiziehen. Allzu sicher sollte sich die Austria aber nicht sein. Die SV Ried hat als Dritter der Qualifikationsgruppe nur drei Punkte Rückstand. Fünf Runden stehen in der zweiten Meisterschaftsphase noch am Programm.