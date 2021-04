Ab 18.30 Uhr: Red Bull Salzburg empfängt den WAC

„Wir haben mit dem Spiel in der Meisterrunde und dem Cup-Finale eine besondere Woche vor uns. Die beste Vorbereitung für das Finale ist eine gute Leistung am Mittwoch. Aber sicher werden wir ein paar neue Spieler auf den Platz bringen“, kündigte Marsch an. Am Wochenende hatte er wieder seiner Stammelf vertraut, im Rotationsfall lief es bei den „Bullen“ heuer zumeist etwas unrund. Sicher fehlen wird Antoine Bernede, der nach seinem Rot-Foul an WAC-Akteur Dario Vizinger gesperrt ist.