Kulm-Pause? „Die Chance für einen Neustart!“

Nachhaltige Konzepte

2023 sollen Stefan Kraft und Co. also in der letzten Jänner-Woche über den Mega-Bakken in Bad Mitterndorf gehen. Diesen Zeitraum sollten sich die Skiflug-Fans dann auch ein Jahr später gleich dick im Kalender anstreichen - denn 2024 steigt dann ja auch die Skiflug-Weltmeisterschaft im steirischen Ausseerland. „Das OK-Team ist bereit, im Mai folgen Sitzungen mit Spezialisten für mögliche Änderungen am Gelände. Wir wollen am Kulm Nachhaltiges schaffen.“