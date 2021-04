Kuriose Grenzen mit fünf „bescheuerten Nachbarn“

Kindliches Interesse führte zum Berufserfolg

Sommavilla entwickelte schon in frühester Kindheit großes Interesse an nationalen Trennungslinien und deren oft nicht sofort nachvollziehbaren Ziehungen auf dem Globus. Diese kindliche Neugier führte ihn dann nach Absolvierung des Studiums der Politikwissenschaften in Innsbruck weiter nach Den Haag und London zum Studium von „Crisis and Security Management“ sowie „Geopolitics, Territory and Security“. Seit drei Jahren arbeitet er in Wien als Redakteur bei einer bundesweiten Tageszeitung.