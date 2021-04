Lille nach 3:2 in Lyon weiter französischer Leader

OSC Lille hat die Tabellenführung in der französischen Ligue 1 in der 34. Runde erfolgreich behauptet! Der Spitzenreiter setzte sich am Sonntagabend im Schlager bei Olympique Lyon nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 durch und hielt damit den Ein-Punkte-Polster auf Verfolger Paris St. Germain aufrecht. Der Serienchampion hatte bereits am Samstag in Metz 3:1 gewonnen.