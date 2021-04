Die Basketball-Stars beim grünen Turnier

Sozialer Pluspunkt

Auch ein sozialer Beitrag wird mit der Zusammenarbeit mit „heidenspass“ geleistet. Ziel ist dort, jungen Menschen in Krisensituationen eine unkomplizierte, sinnvolle Arbeit anzubieten. Die Jugendlichen arbeiten etwa im Bereich „Upcycling“. So entsteht beim 3x3-Olympic-Qualifier in Graz aus scheinbarem Müll - etwa Planen zum Branding des Stadions - etwas Neues wie trendige Taschen oder Schlüsselanhänger.