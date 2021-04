Siebenjährige bei Fahrradsturz schwer verletzt

Am Nachmittag besuchte die Siebenjährige eine Schulfreundin und fuhr gegen 15.30 Uhr mit deren Fahrrad im Hof des Anwesens. Die 39-jährige Mutter der Schulfreundin mähte zu diesem Zeitpunkt den Rasen, die Mädchen befanden sich in ihrer Sichtweite. Plötzlich lenkte das Kind das Fahrrad in Richtung des an den Hof angrenzenden, steil abfallenden Weingartens. Die 39-Jährige beobachtete dies, lief dem Mädchen sofort nach und rief ihr zu, dass sie bremsen und vom Fahrrad springen solle. Sie konnte das Mädchen jedoch nicht einholen.