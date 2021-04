Der „Bewegungspark“ im Volksgarten ist fertig

Trotz Dauer-Baustelle ist der Salzburger Volksgarten jetzt wieder deutlich besser besucht. Als neue Attraktion lockt ein so genannter „Bewegungspark“ seit einigen Tagen viele Freizeitsportler an. Die Stadt Salzburg hat hier – gerade richtig in der Corona-Zeit – einiges investiert. Es folgen jetzt noch weitere Verbesserungen.