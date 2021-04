Motorradfahrer kollidierte mit Pkw-Lenkerin

Gegen 14.30 Uhr fuhr die Pkw-Lenkerin auf der Gnaserstraße L211 aus Gnas kommend in Richtung Feldbach und beabsichtigte im Kreuzungsbereich der L211 mit der Höllgrundstraße L212 in Richtung Obergnas abzubiegen. Dabei dürfte sie den auf der Gnaserstraße entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen haben. Bei der folgenden Kollision erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 16 flog den 58-Jährigen in das Unfallkrankenhaus Graz. Die Pkw-Lenkerin erlitt einen schweren Schock und wurde in das Landeskrankenhaus Feldbach eingeliefert.