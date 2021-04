200 Hektar neue Blumenwiesen sind bereits bestellt

Vor zwei Wochen wurde das Projekt „BioBienenApfel“ präsentiert - und es hat Bewegung in unsere Gesellschaft gebracht. Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Institutionen haben bisher Samen und Saatgut für rund 200 Hektar neue Blumenwiesen kostenlos bestellt. Der Versand der hat bereits begonnen. Die nächsten Highlights sind die Eröffnung des ersten „BEEpoint“ in Graz und der Weltbienentag am 20 Mai.