Bauernhof im Grenzgebiet brannte lichterloh

Dutzende Meldungen gingen in der Nacht gegen 3.30 Uhr in der steirischen Alarmzentrale, aber auch beim Feuerwehrnotruf im Bezirk Neunkirchen ein. Die Anrufer meldeten einen Brand im Ortsteil Stübegg im Gemeindegebiet von Zöbern, knapp an der Landesgrenze zur Steiermark. Schon bei der Hinfahrt war den Einsatzkräften klar, dass es sich um ein ausgedehntes Feuer handeln musste. Der hell erleuchtete Himmel war bereits kilometerweit zu sehen.