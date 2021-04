Trotz „Tor-Fluch“ ist bei Heil weiter alles heil

Sie hielten ihn zuletzt regelmäßig am Schmäh. Bohrende Fragen in TV-Interviews, warum es denn immer noch nicht mit dem ersten Tor in der Bundesliga geklappt hat. Trotz zuletzt einiger, guter Chancen. Auch in der Kabine war Jürgen Heil „im Visier“. „In letzter Zeit haben sie mich vermehrt auf meine Chancenauswertung angesprochen“, lacht die Kämpfernatur, zuletzt ob „Personalmangels“ von Coach Markus Schopp am Flügel eingesetzt. „Aber ich lass das alles nicht in meinen Kopf rein.“