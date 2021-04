Uni-Professor zu Geldstrafe verurteilt

Der verheiratete Familienvater lehrte an einer Universität in Österreich von 2009 bis 2014 öffentliches Wirtschaftsrecht. Seit 2016 hat er einen Lehrstuhl für Bank- und Finanzmarktrecht an einer Universität im Ausland inne. Seit zwei Monaten befindet er sich im Krankenstand. Er bereue die Tat zutiefst und entschuldige sich für sein Verhalten, sagte der Verteidiger zum Vorsitzenden des Schöffensenates. Als Motiv nannte er eine große finanzielle Last des Angeklagten aufgrund einer Haussanierung, Todesfälle in der Familie, den Jobverlust, die Erhaltungskosten für seine kinderreiche Familie und private Probleme.