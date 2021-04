Der kleine Dschungel nahe des Bodensees

Glaube an Schutz vor Hexen

Der Name der Schlehe ist wohl auf die Farbe der Frucht zurückzuführen und dürfte sich von dem indogermanischen Wort „(s)li“ ableiten, was „bläulich“ bedeutet. Denn die zu den Rosengewächsen gehörende Pflanze bildet blauschwarze, kugelige Früchte, die ab September reifen. Mithilfe der Schlehe wurde früher der ideale Erntezeitpunkt errechnet: Die Tage, die zwischen dem Erblühen des Gewächses und dem Georgi-Tag (23. April) lagen, wurden gezählt, um den besten Termin für die Getreideernte zu bestimmen. Der dornenreichen Pflanze wurde im Volksglauben zudem eine Schutzwirkung gegen Hexen zugeschrieben, weshalb in vergangenen Zeiten Weiden und Höfe oftmals mit Schlehen umpflanzt wurden. Fakt ist, dass der Schlehdorn zu einem der wichtigsten Wildsträucher für Tiere zählt. So dient dieser beispielsweise zahlreichen Schmetterlingen als Nektarquelle. Auch der farbenprächtige Goldglänzende Rosenkäfer knabbert gerne an Blütenblättern und Pollen der Pflanze. Unter den Zweigen der Schlehe geht es weiter den Pfad entlang.