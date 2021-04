Gefälschter Pfizer-Impfstoff aufgetaucht

Die Corona-Krise ist eine perfekte Gelegenheit für Betrüger, um Profit aus dem Leiden von Menschen zu schlagen. Nun sind in Polen und in Mexiko gefälschte Dosen des mRNA-Impfstoffs von Pfizer aufgetaucht. Die Substanzen wurden von den Behörden sichergestellt und in Tests als gefälscht entlarvt. Das US-Unternehmen bestätigte die Funde.