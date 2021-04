Tiere qualvoll verendet: Vater und Sohn verdächtig

Hätte ein aufmerksamer Spaziergänger in Landeck nicht wegen eines strengen Geruchs aus einem Stall Alarm geschlagen, wäre der Fall vermutlich nie ans Licht gekommen. Beamte fanden die Kadaver von zwei Ziegen und vier Schafen im Inneren, makabererweise bereits in zwei große Taschen „abgepackt“. Die Tiere wurden umgehend abtransportiert und zur Feststellung der Todesursache an die AGES in Innsbruck geliefert.