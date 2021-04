Willi Ruttensteiner: „Das ist Andi Herzogs Schuld“

Willi Ruttensteiner im krone.tv-Skype-Interview: Der Teamchef der israelischen Nationalmannschaft spricht mit krone.at-Sportchef Michael Fally über das Leben in der israelischen Normalität, Impfstoff- und Grundrechtsdebatten, den Start in die WM-Qualifikation, das Aufeinandertreffen mit Österreich im September, David Alaba, Franco Foda, seine Tätigkeit als Analytiker für die UEFA während der EM und seine Zukunft in Israel. Ruttensteiner schmunzelnd: „Dass ich hier Teamchef wurde, ist ja die Schuld von Andi Herzog, der den Verband verlassen hat.“