Aktion scharf gegen Drogenkuriere an Grenze

Die steirische Grenze zu Slowenien ist auch ein Hot Spot für Drogenkuriere. Bei Schwerpunktkontrollen der Polizeiinspektion Halbenrain gemeinsam mit der Dienshundestaffel Graz am Mittwoch waren die Beamten auch prompt wieder „erfolgreich“: Zuerst hielten die Beamten beim Grenzübergang Sicheldorf einen 33-jährigen Slowenen an. Im Fahrzeug stellten die Beamten eine geringe Menge an „Speed“ sicher. Der Mann zeigte sich hinsichtlich des illegalen Suchtmittel-Konsums geständig.