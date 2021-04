Sanierung der Grazer Synagoge abgeschlossen

Im April 2019 wurden Studien zur Verbesserung des Raumklimas in der Grazer Synagoge in Auftrag gegeben - nun wurden die Arbeiten fertiggestellt. Im August 2019 wurde mit den Arbeiten zur Klimatisierung begonnen. Durch die Erzeugung eines "Kaltluftsees" im Sakralraum wird nicht das gesamte Raumvolumen gekühlt, sondern nur der Bereich, in dem sich Personen befinden. Die erwärmte Luft steigt nach oben und kann über die Lüftungsöffnung im Dach natürlich entweichen. Im Rahmen der Arbeiten entwarf man auch ein neues Farbkonzept für die Sakralräume.