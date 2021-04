Firmen siedeln sich im Gewerbegebiet Urfahr an

Die Namen der neuen Unternehmen will Haitzer nicht nennen, „es stehen noch Unterschriften aus“. Am Dienstag fand die Begehung mit den Eigentümern der Fläche statt - der Kongregation der Barmherzigen Schwestern. Auch eine Zufahrtsstraße ist geplant. Wann die Bagger anrollen, steht noch nicht fest. Haitzer verspricht sich durch die Erweiterung des Gewerbegebiets in den nächsten fünf Jahren 80 bis 100 neue Arbeitsplätze .