Volleyball-Meister Graz! „Das ist nicht normal!“

Geschafft, der UVC ist am Ziel seiner Träume! Denn um Punkt 22:16 Uhr am Mittwochabend brachen im Sportpark alle Dämme, spritzte der Sekt in Strömen. Genau in diesem Moment hatten die Grazer sensationell Meister Aich/Dob entthront und sich dank eines 3:1 den ersten Titel der Vereinsgeschichte geholt.