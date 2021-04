Corona: Bereits 10.000 Todesopfer in Österreich

Das Sterben als ein „schleichender Vorgang“

Sterben in Corona-Zeiten ist „ein schleichender Vorgang“, sagt Körtner, und weiter in Anlehnung an eine Aussage des deutschen Virologen Christian Drosten: „Es ist eine menschliche Katastrophe in Zeitlupe.“ Es werde zwar von Todeszahlen berichtet, die tatsächliche Bedeutung dessen aber erfuhren nur direkt Betroffene – eben „anders als etwa bei einem Flugzeugabsturz, wo uns allen der Schreck in die Glieder fährt und sozusagen Staatstrauer herrscht“.