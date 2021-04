Basketball: „Hunderter“ jagt nächsten Meilenstein

Basketball-Kapfenberg will am Donnerstag in Wels das Ticket für das Endspiel mit einem Sieg reservieren - man könnte in der Halbfinalserie (best-of-5) auf 2:0 stellen. Bulls-Trainer Mike Coffin feierte mit dem 100. Sieg in der Liga gegen die Welser zuletzt sein persönliches Jubiläum. Der Erfolgscoach blickt zurück.