Sonderschau über zwei Habsburger Herrscher

Das obersteirische Benediktinerstift Admont startet am kommenden Samstag mit der Sonderausstellung „Wir Friedrich III. und Maximilian I. - Ihre Welt und ihre Zeit“ in die Museumssaison. Das spannungsreiche Leben der beiden Habsburger Herrscher wird in über 200 Exponaten von 46 Leihgebern beleuchtet. Gleichzeitig wird auch ein Einblick in die Kunst und Kultur im Übergang vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit geboten, kündigte eine Aussendung am Mittwoch an.