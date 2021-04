Lena Gercke: „Unglaubliche 20 Kilo zugenommen“

Lena Gercke ist vermutlich eine erfolgreichsten unter Heidi Klums ehemaligen „Germany‘s next Topmodel“-Siegerinnen. Sie gewann 2006 die erste Staffel und wurde dann von 2009 bis 2012 Moderatorin des österreichischen Ablegers „Austria‘s Next Topmodel“. Später saß sie in der Jury der Sendung „Das Supertalent“ und moderiert seit einigen Jahren „The Voice of Germany“. Außerdem betreibt sie ihre eigene Modemarke „LeGer by Lena Gercke“.