Elevate Festival wird auf August verschoben

Die Eröffnung des Festivals wird am 4. August auf der Freiluftbühne Kasematten am Grazer Schloßberg stattfinden, das Diskursprogramm des Festivals wandert in das Jugendtheater Next Liberty. Am 5. August wird der Konzertabend rund um Anna von Hausswolff im Grazer Dom stattfinden, ab dem selben Tag wird auch Brian Enos Installation „77 Million Paintings“ im Dom im Berg öffentlich zugänglich sein. Das Festivalteam arbeitet auch noch an weiteren Formaten und Open-Air-Veranstaltungen. Weitere Informationen zum Programm, dem Vorverkaufsstart und der Elevate-App werden ab Mitte Juni erfolgen.