Turnschuh-Minister | Grüner Griff nach der Macht

Grüner Griff nach der Macht - so betitelt heute Kollege Kurt Seinitz seinen Kommentar. Er meint da natürlich nicht die österreichischen Grünen, die in der Koalition nach Luft ringen und sich bei Umfragen höchstens noch um die 10 Prozent halten. Seinitz, unser Außenpolitik-Doyen, schreibt vielmehr über die deutschen Grünen, die einige Monate vor den herbstlichen Bundestagswahlen in Umfragen auf 20 oder sogar mehr Prozent kommen und nur knapp hinter der zerstrittenen Union liegen. Gestern gaben die Grünen ihre Kandidatin für das Kanzleramt bekannt: Die 40-jährige Annalena Baerbock geht als Spitzenkandidatin ins Rennen. Seinitz dazu: „Wer hätte je gedacht, dass sich diese Partei einmal als ,ruhender Pol in einer politischen Landschaft in Aufruhr´ bezeichnet?“ Ja, wer hätte je gedacht, dass man tatsächlich einer grünen Kandidatin Chancen einräumt, Nachfolgerin Angela Merkels zu werden?