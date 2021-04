Wirtschaftskammer als Privilegienstadl?

Robert Rötzer, Betreiber des Cafés Parks in Graz wünscht sich ebenso mehr Transparenz. „Die Leute im Fachverband Gastronomie sind aber fleißig.“Heftige Kritik der Oppositionsparteien„Zuschüsse für Mitgliedschaften etwa in Golfklubs sind eine Zweckentfremdung der Beiträge“, tobt Architekt Gerhard Deutschmann, dritter Landtagspräsident (FPÖ). Ins selbe Horn stößt Neos-Chef Niko Swatek: „Statt mit Zwangsbeiträgen Jachtklub-Abos zu finanzieren, sollte die Kammer ihre Rücklagen von 1,7 Milliarden auflösen!“ Empört sind auch die Grünen. Andrea Kern betreibt ihr Ein-Personen-Unternehmen in Graz und ist Sprecherin der Grünen Wirtschaft. „Probleme, wie die geringe soziale Absicherung, werden nicht wahrgenommen. Es bräuchte mehr Transparenz, was mit dem Geld passiert.“