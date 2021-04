„Wir verwenden für die Sanierung lokales Material“

Da gibt es viele. An der weißen Decke zum Beispiel sind fünf Einschusslöcher zu sehen. Während die Burg im zweiten Weltkrieg von den Nazis besetzt war, schossen diese die Friedenstaube von der Decke herunter. Ein Ereignis, das in die Geschichte der Burg einging, ist natürlich der Film „Agenden sterben einsam“. Da sieht man heute noch die Eisengriffe an der Mauer und im Felsen, an denen sich die Protagonisten in den 1960er-Jahren abgeseilt haben.