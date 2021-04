Neustädter Klassenerhalt ist so gut wie fixiert!

Der 1. Wiener Neustädter SC liegt nach sieben Spielen am Tabellenende der 3. Liga! Für die Niederösterreicher wäre ein Abbruch der Saison der sichere Ligaverbleib. Vorstand Rainer Spenger war bei uns in der Sendung zu Gast und sprach nicht nur über den Abstiegskampf in der Regionalliga Ost. Mehr Informationen gibt es im Video.