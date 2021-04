Angelobung in Sneakers: „Im Kopf soll er es haben“

Kaum Minister und schon bricht die erste große Kritikwelle über ihn herein. Ein kurzer Blick in den Kommentarbereich von krone.at genügt und es wird deutlich, dass im wahrsten Sinne des Wortes jeder Schritt des neuen Gesundheitsministers von den Bürgerinnen und Bürgern genau beobachtet wird. Viele Leser finden das legere Outfit, das der neue, grüne Gesundheitsminister zu diesem wichtigen Termin in der Hofburg trug, dem Anlass nicht angemessen. Angesichts der Vielzahl an Reaktionen auf die Kleidungswahl Mücksteins zeigt sich unser Leser bzw. Leserin mausi79 verwundert. Er oder Sie entgegnet den zahlreichen Kritikern: "Im Kopf soll er es haben, nicht an den Füßen!