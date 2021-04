Suchtgiftmilieu: Streit endet mit Messerstich

Messerstich in die Brust

Am Freitag fuhr der 25-Jährige dann mit dem Fahrrad von Bregenz nach Wolfurt zu seinem Bekannten und ersuchte diesen um eine Aussprache. Bei diesem Gespräch nahm der Jüngere seinem Kontrahenten plötzlich das Handy weg. Der 31-Jährige verlor seine Beherrschung und holte in der Küche ein ca. 30 cm langes Küchenmesser (Klingenlänge 20 cm) und stieß es dem 25-Jährigen in die linke Brustseite.