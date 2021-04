Beach: Ermacora/Pristauz in Cancun im Achtelfinale

Die Beach-Volleyballer Martin Ermacora/Moritz Pristauz haben beim ersten von drei zur Olympia-Qualifikation zählenden World-Tour-Turnieren das Achtelfinale erreicht. Das ÖVV-Duo gewann am Sonntag in Cancun/Mexiko gegen die Italiener Adrian Carambula/Enrico Rossi mit 2:1 (23,-21,10) und damit auch das zweite Gruppenspiel. Am Vortag hatten sie die tschechischen Weltranglisten-Zehnten Ondrej Perusic/David Schweiner mit 2:0 bezwungen.