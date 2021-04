Multiversum in Schwechat: Anklagen wegen Betrug

Jetzt also doch: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft legte in der Causa ums Multiversum Schwechat nun zwei Anklageschriften vor. Gleich elf Personen werden demzufolge versuchter schwerer Betrug sowie versuchte Untreue vorgeworfen. Beides in Zusammenhang mit 7,8 Millionen Euro Sportförderung, die vor Jahren offenbar zu Unrecht gewährt wurde. Die Betroffenen leugnen.