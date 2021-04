Promis fordern medizinische Hilfe für Nawalny

Mehr als 70 Prominente aus aller Welt, darunter „Harry Potter“-Autorin J.K. Rowling und Schauspieler Benedict Cumberbatch, haben in einem offenen Brief an Russlands Präsidenten Wladimir Putin eine medizinische Behandlung für den im Straflager inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny gefordert. Darin heißt es mit Blick auf seine Erkrankung: „Als russischer Staatsbürger hat er das Recht, von einem Arzt seiner Wahl untersucht und behandelt zu werden.“