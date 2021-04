Auto auf PlusCity-Parkdeck ging in Flammen auf

Das Auto von zwei Brüdern war am Samstag plötzlich in Flammen aufgegangen, nachdem sie den Wagen am Parkdeck der PlusCity in Pasching (Oberösterreich) abgestellt hatten. Die Beiden begannen sofort mit Löschversuchen und verhinderten damit eine Ausbreitung des Brandes. Der Wagen ist ein Totalschaden, auch das Parkdeck ist stark beschädigt. Verletzt wurde zum Glück aber niemand.