Wohn-Bonus für engagierte Bürger

Grödig geht bei der Vergabe von 22 Häusern in Fürstenbrunn einen neuen Weg. Wer sich in der Gemeinde in Vereinen engagiert und somit aktiv zum Ortsleben beiträgt, erhält zusätzliche Punkte in der Reihung. In den ersten Tagen haben schon mehr als 50 Familien ihr Interesse bekundet. Die Preise der Häuser sind moderat.