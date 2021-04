Die flauschigen Exoten vom Thüringerberg

Friedlich stehen die Alpakas auf der Weide. Sie wirken, als würden sie hierhergehören, dabei kommen die Tiere eigentlich aus den südamerikanischen Anden. Alpakas sind eine domestizierte Kamelform, gezüchtet werden sie vorwiegend wegen ihrer hochwertigen Wolle.

Dass man auch in unseren Breitengraden immer öfter Alpakas sieht, hat gleich mehrere Gründe: Zum einen seien sie sehr unkompliziert in der Haltung, erklärt Michael Müller. Und zum anderen sind die Tiere mit den lustigen Frisuren gleichermaßen charismatisch wie niedlich: „Alpakas haben einfach etwas Entspannendes. Mein Tag kann noch so stressig sein, am Abend nach der Fütterung bin ich komplett relaxed“, schwärmt Müller, im Hauptberuf Logistiker und Einkäufer, von den zotteligen Exoten.