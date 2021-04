Graffiti-Schmierer ausgeforscht: Er suchte „Kick“

Der Mann ist verdächtigt, an mehr als 200 Örtlichkeiten seine Schriften angebracht zu haben, in Graz und in Wien. Der Schaden, den er damit angerichtet hat, ist hoch, er wird im fünfstelligen Eurobereich liegen. Zwischen Mai 2019 und März 2020 war er mit der Sprühflasche unterwegs. Polizisten der Polizeiinspektion Graz Karlauerstraße gelang es jetzt, den Verdächtigen auszuforschen.