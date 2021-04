Prinz Philip, Ruhe in Frieden

Das Foto, das von der Sophie, der Gräfin von Wessex, aufgenommen und am 16. April 2021 vom Buckingham Palace veröffentlicht wurde, zeigt die britische Königin Elizabeth II. und ihren Ehemann Prinz Philip, den Herzog von Edinburgh, am Gipfel des Coyles of Muick in der Nähe von Ballater im Cairngorms-Nationalpark in Schottland im Jahr 2003.

(Bild: APA/Photo by The Countess of Wessex / BUCKINGHAM PALACE / AFP)