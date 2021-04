Hund schlug Alarm: Kochtopf in Wohnung fing Feuer

Einem Vierbeiner ist es wohl zu verdanken, dass eine Wohnung in Innsbruck am Freitagnachmittag nicht zur Gänze ausbrannte. Wegen eines auf dem Herd vergessenen Kochtopfs brannten die darin enthaltenen Speisen an, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Durch den bellenden Hund wurden die Nachbarn auf die Situation aufmerksam und verständigten die Feuerwehr.