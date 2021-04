Weltpressefoto des Jahres zeigt innige Umarmung

Das berührende Bild einer Umarmung in Corona-Zeiten ist das Weltpressefoto des Jahres 2021. Der dänische Fotograf Mads Nissen wurde in Amsterdam mit dem ersten Preis des renommierten Wettbewerbs World Press Photo ausgezeichnet. „The First Embrace“ („Die erste Umarmung“), zeigt Rosa Luzia Lunardi (85), die in ihrem Pflegeheim von Krankenschwester Adriana Silva, die in ihrem Plastikumhang wie ein Engel erscheint, nach fünf Monaten Isolation herzlich gedrückt wird.