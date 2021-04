Einbürgerungsbehörde: Was ist los mit diesem Amt?

Heftige Kritik prasselt auf die MA 35 (Einwanderung) in Wien herein: Die Grünen wettern gegen die zu lange Dauer der Verfahren bei Einbürgerungen und orten Probleme in der Behörde. Eine Prüfung beim Stadtrechnungshof wurde beantragt. Die ÖVP sieht wiederum Aufklärungsbedarf rund um eine gestoppte Auftragsvergabe.