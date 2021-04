Mit einer Herz-OP im Mutterleib Zwillinge gerettet

Das Schicksal meint es gar nicht gut mit dieser Familie aus Deutschland: Vor zwei Jahren wurde die erste Tochter von Jenny Starz (29) aus Deutschland mit einem Herzfehler geboren. Jetzt ist die 29-Jährige in der 26. Woche schwanger mit Zwillingen, ein Mädchen und ein Bub wachsen in ihr heran. Am Dienstag vor einer Woche dann die schreckliche Diagnose: Das kleine Mädchen hat einen Herzfehler. Am Donnerstag präsentierten ihr Ärzte in München die einzige Lösung: „Dort wurde mir eine Operation vorgeschlagen, die nur die Ärzte in Linz durchführen können. Da war schnell klar, dass wir nach Österreich kommen“, erzählt Starz. Bereits diesen Dienstag lag die werdende Mama am OP-Tisch im Kepler Uniklinikum.