Haben Sie schon mal Reisriegel probiert?

Tipp: Sie können Reisriegel auch ganz leicht selber machen! Dafür einfach Butter mit Honig in einem Topf schmelzen, gepufften Reis und etwas Salz dazugeben und kräftig umrühren. Die Masse dann auf ein Blech streichen und auskühlen lassen. Anschließend in den Kühlschrank stellen, dann wird die Masse schön fest und Sie können die Riegel danach in Stücke schneiden.